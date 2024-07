dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Tijani Reijnders nowym celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt nieustannie analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu następcy Toniego Kroosa. W ostatnich tygodniach media wytypowały kilku kandydatów, którzy mogliby się odnaleźć w tej roli. Jednym z nich był Joshua Kimmich.

Tymczasem hiszpański Sport informuje, że gwiazdor Bayernu Monachium nie jest już celem Realu Madryt. Los Blancos rozważali jego zatrudnienie, ale ostatecznie chcą pozostać przy swojej polityce transferowej, która od kilku lat zakłada sprowadzenie głównie perspektywicznych zawodników. Joshua Kimmich za rok skończy 30 lat, a więc niezbyt dobrze wpasowuje się do strategii Królewskich.

Ponoć na radarze Realu znalazł się Tijani Reijnders z Milanu. Holenderski pomocnik zanotował udany sezon 2023/2024, a ponadto udowodnił swoją jakość na trwającym Euro 2024. W momencie publikacji tekstu zawodnik ma szanse na awans do finału turnieju, ponieważ w środę (10 lipca) Holandia zagra w półfinale z Anglią.

Reijnders ma kontrakt z Milanem aż do 2028 roku, co oznacza, że Florentino Perez musi głęboko sięgnąć do kieszeni. Władze Rossonerich na pewno łatwo nie oddadzą tak cennego zawodnika, a tym bardziej w obecnej chwili, gdy piłkarz notuje kapitalne występy. Serwis Transfermarkt wycenia Holendra na około 30 milionów euro.

