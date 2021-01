Real Madryt przygotowuje się do operacji Mbappe

Real Madryt wygląda na to, że latem będzie próbował pozyskać Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Dziennik AS sugeruje, że sternicy Królewskich, aby ściągnąć do siebie mistrza świata z 2018 roku planują sprzedać sześciu zawodników, w tym przede wszystkim Garetha Bale’a.

Real Madryt liczy, że dzięki sprzedaży sześciu piłkarz wzbogaci się o 100-150 milionów euro. Ponadto na pensjach zawodników ma zyskać 21 milionów euro. Kluczowe ma być też to, że Królewscy mają mięć też możliwość skorzystania z atrakcyjnych kredytów.

W związku z powyższym wydaje się, że Real jest gotowy na to, aby zrealizować transakcję z udziałem Kyliana Mbappe. Reprezentant Francji od dłuższego już czasu znajduje się na celowniku Los Blancos. Zwolennikiem tego typu transakcji jest także szkoleniowiec madryckiej ekipy Zinedine Zidane.

Real Madryt faworytem do pozyskania Francuza

Godne uwagi jest to, że francuski piłkarz ma kontrakt z przedstawicielem Ligue 1 do końca czerwca 2022 roku. Na dzisiaj nie doszedł do porozumienia w sprawie nowej umowy z PSG. W związku z tym wygląda na to, że Mbappe podjął już decyzję, że chce spróbować swoich sił w nowym otoczeniu. Faworytem do pozyskania zawodnika wydaje się ekipa z La Liga.

Dla paryżan najbliższa letnia sesja transferowa może być jedną z ostatnich okazji na zarobienie dużych pieniędzy na transferze zawodnika. Tym bardziej, jeśli okaże się, że do kolejnego okienka transferowego Mbappe nie zdecyduje się na podpisanie nowej umowy z klubem z Parc des Princes.

Kluczowa w realizacji transakcji sprzedaż sześciu zawodników

Sternicy Real mają nadzieję, że uda im się latem sprzedać: Isco, Dani Ceballosa, Garetha Bale’a, Luke Jovicia, Marcelo i Brahima Diaza. Pozostała część pieniędzy potrzebna na sfinansowanie transakcji z udziałem gwiazdy PSG ma zostać uzyskana z kredytu. Decydenci Królewskich są jednocześnie pełni wiary w to, że w kolejnym sezonie odzyskają część przychodów, które będą miały wzrosnąć z obecnych 617 milionów do 800 milionów euro. Ma tak się stać, gdy kibice wrócą na trybuny.

Na dzisiaj nieznana jest cena wywoławcza za Mbappe. Wszystko jest uzależnione od tego, jak potoczą się negocjacje zawodnika z klubem ze stolicy Francji. Można jednak przypuszczać, że będzie ona oscylować w granicach 222 milionów euro zapłaconych kilka lata temu przez PSG za Neymara. Tym samym realny jest nowy rekord transferowy.



