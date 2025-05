fot. Pressfocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real wzmocni kilka pozycji. Największe zmiany w defensywie

Real Madryt przygotowuje się do poważnych zmian kadrowych. Letnie okienko uchodzi za szczególnie istotne, gdyż po nieudanym sezonie panują obawy, że klub może na dłużej wypisać się z walki o najwyższe cele. Zespół nie jest odpowiednio zbalansowany i ma poważne braki, szczególnie w defensywie. Zadaniem następcy Carlo Ancelottiego będzie skompletowanie składu, który pozwoli wrócić do zdobywania trofeów. Plany Królewskich są bardzo ambitne, a o szczegółach informuje „Relevo”.

Wiadomo, że Santiago Bernabeu mogą opuścić znane nazwiska, w tym chociażby Rodrygo, Luka Modrić czy David Alaba. W ich miejsce Real szykuje odpowiednie wzmocnienia. Wciąż niepotwierdzony został transfer Trenta Alexandra-Arnolda, ale media pozostają przekonane, że gwiazdor Liverpoolu latem właśnie tam dołączy. To dopiero początek ruchów transferowych – celem jest rewolucja w formacji defensywnej. Królewscy mają pozyskać także lewego oraz środkowego obrońcę. Wśród kandydatów wymienia się głównie Theo Hernandeza, Miguela Gutierreza, Deana Huijsena czy Williama Salibę.

Poszukiwany jest również potencjalny następca Rodrygo. W Madrycie doszli do wniosku, że Brazylijczyk nigdy nie będzie liderem, a ostatnie miesiące w jego wykonaniu są rozczarowujące. Latem ma zostać sprzedany do Premier League, gdzie generuje spore zainteresowanie. W jego miejsce do drużyny ma trafić ofensywny pomocnik lub napastnik – będzie to uzależnione od sytuacji na rynku i preferencji nowego trenera. Królewscy od bardzo dawna interesują się chociażby Florianem Wirtzem.