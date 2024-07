Real Madryt otrzymał transferowy cios. Teraz kompletnie zmienił plany

Decyzja Leny'ego Yoro o dołączeniu do Manchesteru United postawiła Real Madryt w trudnej sytuacji dotyczącej defensywy przed rozpoczęciem nowego sezonu. "AS" donosi, że Królewscy musieli całkowicie zmienić swoje plany transferowe.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt rezygnuje z poszukiwań nowego defensora

Jak informuje Carlos Forjanes z “AS”, Real Madryt rozważa teraz wykorzystanie Aureliena Tchouameniego jako środkowego obrońcy, chyba że na rynku pojawi się świetna oferta w okazyjnej cenie. Los Blancos liczyli na Yoro, aby uzupełnić swój skład na sezon 2024/25, a jego niespodziewany transfer do Manchesteru United pozostawił klub z wielką wyrwą na środku defensywy.

Obecnie tylko Antonio Rudiger i Eder Militao są w pełni dostępni. David Alaba wróci do pełnej sprawności najwcześniej w listopadzie, a Jesus Vallejo pozostaje w zespole bardziej z osobistej determinacji niż z rzeczywistego zainteresowania klubu. Mimo to, Real Madryt nie śpieszy się z natychmiastowym transferem nowego środkowego obrońcy. Zamiast tego planują wykorzystać Tchouameniego w tej roli, jeśli będzie to konieczne, jednocześnie obserwując rynek pod kątem potencjalnych okazji.

Głównym problemem dla Realu Madryt jest niechęć do wydawania dużych sum na rezerwowego środkowego obrońcę. Yoro, 18-letni zawodnik o dużym potencjale, był postrzegany jako realna opcja ze względu na jego talent i stosunkowo przystępną cenę, a także był traktowany jako inwestycja w przyszłość. Jednak oferta Manchesteru United była zbyt kusząca dla Yoro i Lille, aby ją odrzucić. United zaoferowali 20 milionów euro więcej niż maksymalna oferta Realu Madryt, wraz z pensją w wysokości 9 milionów euro za sezon i gwarantowaną pozycją w pierwszym składzie. Real Madryt nie był skłonny dorównać tej ofercie.

Na radarze Realu Madryt znajduje się jednak Aymeric Laporte, który jest otwarty na powrót z Arabii Saudyjskiej. Obecnie trudno jednak przewidzieć, co wyniknie z zainteresowania Królewskich hiszpańskim defensorem.

