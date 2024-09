Ancelotti doczeka się kluczowego transferu? Real obserwuje piłkarza

QSP / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt obserwuje Murillo

Real Madryt przystąpił do sezonu 2024/2025 z zaledwie czterema stoperami, a w tym z długotrwale kontuzjowanym Davidem Alabą. Na pewno nie jest to wymarzona sytuacja dla Carlo Ancelottiego, który z powodu urazów musiał w ostatnich meczach modyfikować pozycje niektórych piłkarzy. W ten sposób na środku obrony zagrali Dani Carvajal oraz Aurelien Tchouameni.

Wydaje się, że Florentino Perez zrozumiał powagę całej sprawy i niedługo postara się o wzmocnienie problematycznej pozycji. Według serwisu HITC na radarze Realu Madryt znalazł się Murillo z Nottingham Forest. Brazylijczyk zebrał bardzo dobre recenzje za sezon 2023/2024 i stał się jednym z najlepiej zapowiadających się środkowych defensorów młodego pokolenia.

W grze o podpis 22-latka są również Barcelona oraz Bayern Monachium. Jednak wydaje się, że Królewscy są na wygranej pozycji ze względu na niedawne wypowiedzi samego Murillo.

– To niesamowite. Dziś dla mnie Manchester City, wraz z Realem Madryt, to najlepsze drużyny na świecie. […] Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy marzy o grze w Manchesterze City lub Realu Madryt. Co roku zdobywają co najmniej jeden tytuł i jest duża konkurencyjność. Przegrywają imprezę i nie akceptują tego – powiedział Murillo na początku lipca.

Murillo jest wyceniany na około 35 milionów euro i zapewne tyle zażąda Nottingham Forest. Niewykluczone, że Real Madryt spróbuje pozyskać zawodnika już zimą, aby Ancelotti miał większe pole manewru w kluczowym etapie sezonu.

