Real Madryt naciska na transfer gwiazdy. Delegacja pojedzie na rozmowy

Real Madryt liczy na zimowy hit transferowy

Real Madryt rzadko kupuje w zimowym oknie transferowym. Jednak tym razem sytuacja jest nieco inna ze względu na problemy defensywne zespołu. Carlo Ancelotti potrzebuje wzmocnienia na prawej obronie, gdzie Lucas Vazquez nie spełnia oczekiwań.

Florentino Perez jest pod dużą presją, by wzmocnić drużynę. Brak transferów może spowodować, że Królewscy wypadną z walki o najważniejsze trofea. W związku z tym szef Los Blancos chce przekonać Liverpool do sprzedaży Trenta Alexandra-Arnolda za nieco ponad 15 milionów euro jeszcze w styczniowym oknie.

IDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Trent Alexander-Arnold jest nowożytną legendą Liverpoolu, a jego kontrakt kończy się wraz z zakończeniem sezonu. Real Madryt planował go pozyskać za darmo latem, ale w obecnej sytuacji liczy, że uda się go sprowadzić pół roku wcześniej. Natomiast problematyczne może być to, że trener Liverpoolu, Arne Slot, nie chce się go pozbywać w trakcie rozgrywek.

Zmiana barw w środku sezonu ponoć nie jest również przekonująca dla Anglika. Real Madryt będzie jednak starał się naciskać na obie strony, choć jednocześnie zdaje sobie sprawę, że obecnie rokowania na pozyskanie Alexandra-Arnolda już teraz nie są optymistyczne. Ostatecznym krokiem ma być wysłanie specjalnej delegacji do Liverpoolu, która ostatecznie wysonduje możliwość sprowadzenia piłkarza.