Real Madryt na łowach w Serie A, szuka nowego obrońcy

Alessandro Bastoni z Interu Mediolan na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego planował wzmocnienie się nie tylko w ofensywie, ale też w obronie. Już stołeczną ekipę zasilili Endrick i Kylian Mbappe. Niemniej plan ze wzmocnieniem defensywy okazał się trudniejszy do zrealizowania. Klub miał pozyskać Leny’ego Yoro, ale Francuz ostatecznie wybrał Manchester United. Nowe wieści w sprawie przekazała Sky Sport Italia.

Źródło podało, że na celowniku Królewskich znalazł się Alessandro Bastoni. Agent zawodnika Tulio Tinzi przekazał, że sternicy Realu pytali już o możliwość zrealizowania transferu. Jeśli taki ruch stałby się faktem, to młody defensor mógłby obrać szlak podobny, jak swego czasu Fabio Cannavaro.

Madrycki klub ma jednak problem, bo działacze Nerazzuricch niechętnie podchodzą do tematu sprzedaży zawodnika. Bastoni broni barw Interu od lata 2017 roku. Trafił do mediolańskiej ekipy z Atalanty za ponad 30 milionów euro. Aktualny kontrakt defensora obowiązuje do 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika to natomiast 70 milionów euro.

Bastoni w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 37 spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył cztery asysty. Włoch ma też na swoim koncie cztery występy w reprezentacji kraju na ostatnim Euro 2024. Bastoni zdobył w nich jedną bramkę. Jak na razie piłkarz wystąpił w 201 spotkaniach Interu, strzelając w nich cztery gole.

