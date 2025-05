Real Madryt stoi przed trudną decyzją, bo coraz więcej wątpliwości pojawia się wokół jednej z gwiazd. Jak przekonuje AS, letnie okno transferowe będzie idealną okazją do sprzedaży.

Źródło: AS

Źródło: AS

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius, Mbappe, Bellingham i Rodrygo

Real Madryt rozważa sprzedaż gwiazdy. Może zarobić 100 mln euro

Real Madryt przygotowuje się do letniego okna transferowego. Florentino Perez będzie chciał wzmocnić kilka pozycji, ale oprócz tego klub może sprzedać niektórych zawodników. Według najnowszych doniesień na liście piłkarzy, którzy mogą odejść, znajduje się jedno wielkie nazwisko.

Serwis AS twierdzi, że latem Santiago Bernabeu może opuścić Rodrygo. Wokół Brazylijczyka narasta coraz więcej wątpliwości, a jest to związane z jego formą oraz brakiem miejsca w ofensywie Królewskich. Nie jest żadną tajemnicą, że skrzydłowy woli występować na lewej stronie ataku, co jest nieco problematyczną kwestią z uwagi na status Viniciusa Juniora.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

To wszystko może sprawić, że latem Real zdecyduje się sprzedać Rodrygo. Zainteresowanych transferem Brazylijczyka nie powinno brakować, bo jest to zawodnik, który udowodnił swoją jakość na najwyższym możliwym poziomie klubowym. Jednym z potencjalnych kierunków dla skrzydłowego jest Liverpool. Cena takiego ruchu może oscylować w granicach nawet 100 mln euro.

Warto dodać, że według niektórych źródeł Real Madryt wytypował już następcę Rodrygo. Potencjalnym kandydatem stał się rewelacyjny Desire Doue z PSG.