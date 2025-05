Rodrygo otwarty na przeprowadzkę. Może przenieść się do giganta

PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Liverpool rozważa złożenie oferty za Rodrygo

Rodrygo Goes może zostać ofiarą rewolucji kadrowej, którą podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje przeprowadzić Real Madryt. Sam Brazylijczyk również nie wyklucza zmiany otoczenia, ponieważ na Santiago Bernabeu jest w cieniu Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora oraz Jude’a Bellinghama. Ponadto 24-latek nie może grać na swojej nominalnej pozycji – lewym skrzydle – gdzie niekwestionowanym pierwszym wyborem Carlo Ancelottiego jest wspomniany wyżej Vinicius.

Gdyby Rodrygo trafił na listę transferową, to na pewno nie narzekałby na brak zainteresowania. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla 33-krotnego reprezentanta Brazylii jest Premier League. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, iż Manchester United bacznie monitoruje sytuację 24-latka. Z najnowszych doniesień brytyjskiego portalu „GiveMeSport” wynika natomiast, że Liverpool także ma chrapkę na zakontraktowanie gwiazdora drużyny Królewskich.

Świeżo upieczony mistrz Anglii rozważa złożenie oferty za Rodrygo, który na Anfield Road mógłby zastąpić Luisa Diaza, gdyby ten opuścił angielską ekipę. Liverpool musiałby sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby ściągnąć do siebie brazylijską gwiazdę. Real Madryt nie sprzeda bowiem swojego zawodnika za kwotę niższą niż 100 milionów euro. Skrzydłowy, który przywdziewa koszulkę zespołu Los Blancos od 2019 roku, strzelił 13 goli i zaliczył 10 asyst w obecnym sezonie. Kontrakt piłkarza ze stołecznym klubem obowiązuje do 2028 roku.