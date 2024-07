Dani Ceballos tego lata chce odejść z Realu Madryt, co może stanowić problem dla Królewskich - podaje Mario Cortegana z The Athletic. Przypomnijmy, że stolicę Hiszpanii opuścił już Toni Kroos.

Źródło: Mario Cortegana / The Athletic

Dani Ceballos zdecydował, szuka nowego klubu

Carlo Ancelotti w następnym sezonie nie będzie mógł skorzystać z usług Toniego Kroosa, który niespodziewanie postanowił zakończyć karierę. Co ciekawe, Real Madryt w letnim okienku transferowym może stracić jeszcze jednego pomocnika, co mogłoby już stanowić spory problem i zmusić włodarzy Królewskich do ruszenia na rynek.

Jak dowiedział się bowiem Mario Cortegana z magazynu “The Athletic”, Dani Ceballos chce zmienić otoczenie. 27-letni Hiszpan zapewne nie jest usatysfakcjonowany liczbą otrzymywanych minut w zespole prowadzonym przez Carlo Ancelottiego. Środkowy pomocnik podobno otrzymał już kilka ofert.

W przeszłości mówiło się, że możliwy jest powrót Daniego Ceballosa do Realu Betis, a oprócz tego jego sytuację obserwowało Atletico Madryt oraz drużyny Premier League. Real Madryt w przypadku rozstania z wychowankiem ekipy z Sewilli może kupić nowego pomocnika lub postawić na jednego z piłkarzy szkolących się w akademii – Mario Martina lub Nico Paza.

Dani Ceballos w minionej kampanii rozegrał łącznie 27 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 2 asysty. 27-latek najczęściej jednak wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia doświadczonego zawodnika na 6 milionów euro.