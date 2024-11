Real Madryt i Man City rozważają transfer hiszpańskiego zawodnika. Gra w Arabii Saudyjskiej

ZUMA Press, Inc., News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Pep Guardiola

Gabri Veiga obiektem zainteresowań Realu Madryt i Manchesteru City

Hiszpański pomocnik Gabri Veiga, który obecnie gra dla saudyjskiego Al-Ahli znalazł się na celowniku Manchesteru City i Realu Madryt. Według doniesień oba kluby są zainteresowane sprowadzeniem młodego zawodnika z powrotem do Europy.

O 22-letnim zawodniku zrobiło się głośno w sezonie 2022/2023, kiedy w barwach Celty Vigo zdobył 11 bramek i zaliczył 4 asysty. Pomocnik był wtedy łączony z takimi klubami jak Liverpool czy Tottenham. Jednak zamiast przenieść się do Premier League, wybrał ofertę Al-Ahli.

Decyzja o transferze do Arabii Saudyjskiej była szeroko krytykowana, a sam Toni Kroos określił ją mianem “żenującej”.

Aktualnie Veiga przebywa drugi rok w Al-Ahli. Jego kontrakt wygasza po zakończeniu następnego sezonu. Pomimo spekulacji, sam zawodnik nie zamierza wymuszać transferu, choć jest świadomy zainteresowania wielkich klubów.

Veiga nie ukrywa swojej tęsknoty za Hiszpanią. Jeśli zdecyduje się wrócić do La Liga, może to być przewagą dla Realu Madryt w wyścigu o podpis młodego pomocnika.

Zarówno Manchester City, jak i Real Madryt szukają wzmocnień do środka pola. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Veiga będzie miał szansę powrotu do gry na najwyższym poziomie.

Czytaj dalej: La Liga – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo