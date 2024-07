Real Madryt chce utrzymać obecną kadrę. Ruchy transferowe mocno ograniczone

Real Madryt przygotowuje się do nowego sezonu, wzmocniony transferami gwiazd, takimi jak Kylian Mbappe i Endrick, a także potencjalnymi wzmocnieniami w postaci Leny'ego Yoro i Alphonso Daviesa. Klub stoi jednak przed wyzwaniem dotyczącym odejść zawodników.

sportpix / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real nie planuje już żadnych sprzedaży swoich zawodników

Mistrzostwa Europy i Copa America opóźniły niektóre ruchy transferowe Realu Madryt, co pozostawiło Carlo Ancelottiego z niekompletnym składem na początku przygotowań przedsezonowych. Dodatkowo, niespodziewane odejścia Joselu, Nacho i Toniego Kroosa zmusiły klub do ponownego przemyślenia swoich planów i zmiany podejścia do zatrzymania pozostałych zawodników.

Według Jorge Picona wyraźne dyrektywy władz Królewskich mówią, że żaden zawodnik nie zostanie już sprzedany. Wszyscy członkowie pierwszego zespołu są integralną częścią planów Ancelottiego, a klub jest gotów ich zatrzymać, nawet jeśli otrzymają oferty transferowe lub wyrażą chęć odejścia.

Dani Ceballos i Fran Garcia są pewnymi przykładami tego podejścia. Ceballos, który chce mieć więcej okazji do gry i rozważa opuszczenie klubu, nie będzie wystawiony na listę transferową. Zamiast tego, klub chcący go pozyskać musi przedstawić ofertę, która spełni oczekiwania Realu Madryt. Atletico, które chętnie sprowadziłoby Ceballosa nie będzie miało prostego zadania.

Real Madryt bardzo przemyślanie działa na rynku transferowym i nie dokonuje dużej liczby transferów. Klub chce odpowiednio wzmocnić zespół bez większych strat kadrowych, choć wszyscy i tak wiedzą, że odejście Kroosa pozostawi olbrzymią wyrwę w środku pola.

