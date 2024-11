Bayer zainteresowany napastnikiem Realu Madryt

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Brahim Diaz może zamienić Real Madryt na Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen w tej kampanii rywalizuje przede wszystkim o to, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w kolej ej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie władze klubu pracują nad tym, aby wzmocnić siłę ofensywną drużyny. Fichajes.net twierdzi, że działacze Aptekarzy mogą spróbować pozyskać jednego z napastników Realu Madryt.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Źródło twierdzi, że Brahim Diaz znajduje się na radarze jednej z ekip z Bundesligi. Mając na uwadze to, że 25-latek w tym sezonie notuje dyskretny udział w spotkaniach Królewskich, to można spodziewać się tego, że dla piłkarza transfer do Niemiec mógłby być ciekawym rozwiązaniem. Tym bardziej że trener Xabi Alonso bardzo dobrze zna gracza.

Brahim Diaz ma kontrakt ważny z ekipą z La Liga do końca czerwca 2027 roku. W każdym razie już latem przyszłego roku zawodnik mógł zmienić pracodawcę. Niemniej dla Bayeru mógłby to być konkretny wydatek. Rynkowa wartość ośmiokrotnego reprezentanta Maroka kształtuje się w wysokości 40 milionów euro.

Urodzony w Maladze piłkarz w tej kampanii wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Ponadto na koncie Brahima Diaza znalazły się dwie asysty. Piłkarz do Realu dołączył w styczniu 2019 roku z Manchesteru City za 17 milionów euro. W trakcie pobytu w stołecznej ekipie dwukrotnie zawodnik był wypożyczany do AC Milan.

