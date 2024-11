Real odpowiedział na zainteresowanie PSG i ustalił cenę za gracza

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt ustalił cenę wywoławcza za Viniciusa Juniora

Real Madryt może stanąć niebawem przed wyzwaniem związanym z zatrzymaniem Viniciusa Juniora w klubie. Brazylijczyk co prawda ma kontrakt ważny z klubem z La Liga do końca czerwca 2027 roku. Niemniej coraz częściej słychać doniesienia na temat zainteresowania zawodnikiem ze strony PSG. Informacjami na ten temat podzielił się serwis Defensa Central.

Klub z Ligue 1 od momentu, gdy odszedł z niego Kylian Mbappe, jest w trakcie poszukiwania nowego napastnika i jednocześnie następcy reprezentanta Francji. Chociaż przedstawiciele Los Blancos ze spokojem podchodzą do tematu związanego z ewentualną przeprowadzką Viniciusa Juniora do PSG, to już określili jasno swoje oczekiwania w sprawie transferu za piłkarza, do czego przekonuje źródło. Gigant Ligue 1, jeśli odważy się spróbowac pozyskać reprezentanta Brazylii, musi się liczyć z tym, że jego klub oczekuje kroci za taką transakcję. Podobno mowa o miliardzie euro. Tyle wynosi klauzula odstępnego zapisania w kontrakcie Viniciusa Juniora.

Brazylijski zawodnik w ostatnim czasie imponuje skutecznością. W tym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach, zdobywając w nich 12 bramek. Ponadto zaliczył siedem asyst. To skłania władze Realu do tego, aby zaproponować piłkarzowi przedłużenie umowy. To oczywiście wiązałoby się z podwyżką zarobków.

Vinicius junior nie musi jednak decydować się na kontynuowanie kariery w Hiszpanii. Tym bardziej że chętni na transfer z udziałem zawodnika są też przedstawiciele klubu z Arabii Saudyjskiej, dla których pieniądze nie są żadnym problemem.

