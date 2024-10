fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zwrócił uwagę na wyróżniającego się obrońcę z Serie A

Real Madryt od jakiegoś już czasu analizuje rynek transferowy pod kątem wzmocnienia obrony. Najnowsze informacje Fichajes.net sugerują, że gigant La Liga może spróbować pozyskać szwedzkiego defensora Atalanty.

Źródło podaje, że na celowniku Królewskich znajduje się Isak Hien. 25-latek to środkowy defensor, grające we Włoszech od lata 2022 roku. Najpierw trafił z Djurgardens do Hellas Werona. Z kolei w styczniu tego roku zasilił klub z Bergamo. Gdyby transakcja z udziałem 14-krotnego reprezentanta Szwecji miała dojść do skutku, to klub z Hiszpanii musiałby się liczyć z wydatkiem w wysokości 20 milionów euro.

Nowy rywal dla Militao czy Ruedigera

Hien w tym sezonie uzbierał jak na razie sześć spotkań, spędzając na boisku 475 minut. Aktualny kontrakt zawodnika z Atalantą obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Piłkarz ma już na swoim koncie triumf w Lidze Europy z włoską ekipą.

Ewentualny transfer z udziałem Hiena do Realu wydaje się bardzo realny. Tym bardziej że decydenci Los Blancos, szukając wzmocnień do defensywy, skupiają się na niedrogich rozwiązaniach. Idealnie wpisuje się w te ramy właśnie szwedzki obrońca.

Hien o miejsce w składzie w hiszpańskim klubie mógłby rywalizować między innymi z Ederem Militao czy Antonio Ruedigerem.

