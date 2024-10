PSG ma gwiazdę Liverpoolu na swojej liście priorytetów

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Liverpool pożegna gwiazdę? Luis Diaz na celowniku PSG

PSG w tym sezonie w Ligue 1 walczy o kolejne mistrzostwo. Rywalizuje o ten cel między innymi z AS Monaco, Olympique Marsylią i Lille. Jednocześnie drużyna Luisa Enrique chce namieszać w Lidze Mistrzów. Tymczasem według informacji Fichajest.net władze klubu z Parc des Princes rozważają wzmocnienie się w ataku gwiazdą Liverpoolu.

Źródło przekonuje, że jednym z priorytetów na liście życzeń PSG jest Luis Diaz. Przedstawiciel ligi francuskiej jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać zawodnika, że byłby gotów wyłożyć na transakcję 80 milionów euro.

Kolumbijski zawodnik dołączył do ekipy z Anfield Road w styczniu 2022 roku. Kosztował wówczas Liverpool ponad 50 milionów euro. Jak na razie w szeregach przedstawiciela Premier League piłkarz wystąpił łącznie w 107 spotkaniach. Zanotował w nich 29 trafień i 14 asyst.

Gdyby faktem stała się transakcja z udziałem Luisa Diaza, to na dzisiaj jego rywalami do gry byliby między innymi: Bradley Barcola czy Desire Doue. Kolumbijski napastnik ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca czerwca 2027 roku.

Aktualnie najlepszymi strzelcami PSG są właśnie Bradley Barcola i Ousmane Dembele. Pierwszy ma na swoim koncie sześć trafień, a drugi cztery. Były gracz FC Barcelony i Borussii Dortmund imponuje też pod względem asyst, mając ich jak na razie pięć podobnie jak Joao Neves.

