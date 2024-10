Real Madryt nie może być pewny przyszłości swojej gwiazdy

fot. Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Arda Guler nie wyklucza opuszczania Realu Madryt

Real Madryt w lipcu minionego roku przeznaczył konkretną sumę na transfer z udziałem bardzo obiecującego zawodnika. Giganta La Liga przeznaczyli 20 milionów euro na transfer z udziałem Ardy Gulera. Piłkarz ma co prawda kontrakt do 2029 roku. Niemniej przyszłość gracza w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu nie może być taka pewna. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Źródło daje do zrozumienia, że w związku z tym, że piłkarz w ekipie z Madrytu nie otrzymuje tylu szans na grę, ile by chciał, to niewykluczone, że zmieni pracodawcę. Jak na razie w 11 spotkaniach trwającej kampanii reprezentant Turcji spędził na boisku blisko 300 minut. Trener Carlo Ancelotti jednoznacznie stawia na inne rozwiązania.

W kontekście ewentualnego rozstania Ardy Gulera z Realem, w gre ma jednak wchodzić tylko wypożyczenie. Tego typu rozwiązania miałoby sprawić, że zawodnik mógłby odzyskać pewność siebie. Bez wątpienia chętnych na pozyskanie piłkarza by nie zabrakło.

16-krotny reprezentant Turcji w drużynie narodowej zadebiutował w 2022 roku. Arda Guler w trakcie ostatnich mistrzostwo Europy wystąpił w pięciu meczach. Zaliczył w nich jedno trafienie i dwie asysty. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 45 milionów euro.

