Źródło: AS

Pressfocus Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Real Madryt chce wzmocnić środek pola. Klub wytypował dwóch kandydatów. Mistrz Hiszpanii ma też gracza będącego dla nich alternatywą.

Real Madryt ma dwa głośne nazwiska na liście życzeń

Klub przygotował się na wypadek braku finalizacji tych transakcji

Pod ścisłą obserwacją mistrza Hiszpanii jest pomocnik Juventusu

Real obserwuje piłkarze Juventusu

Real Madryt dokonuje zmiany pokoleniowej w środku pola, którą zapoczątkował już w zeszłym roku. Wówczas do stolicy Hiszpanii przeniósł się Eduardo Camavinga. Minionego lata drużynę Carlo Ancelottiego wzmocnił zaś jego rodak, czyli Aurelien Tchouameni. Francuz zajął miejsce Casemiro. Nie wiadomo, jak długo w piłkę grać będą Toni Kroos i Luka Modric, więc Królewscy starają się o nowego pomocnika.

Celem numer jeden Realu Madryt jest Jude Bellingham. O Anglika zabiegał niemal cały światowy top, więc jego pozyskanie to skomplikowana sprawa. Z wyścigu o gracza BVB wypadło PSG i Manchester United, ale w grze są jeszcze Manchester City i Liverpool. Królewscy muszą zatem być czujni w sprawie nastolatka.

Jeżeli Bellingham nie trafi do drużyny Carlo Ancelottiego, klub podejmie działania mające na celu kupno objawienia mundialu, czyli Enzo Fernandeza. W tym przypadku konkurencja również jest duża. Real wytypował zatem alternatywę dla wspominanej już dwójki. Plan C mistrza Hiszpanii, zakłada pozyskanie Manuela Locatelliego. Włoch aktualnie reprezentuje Juventus, dla którego rozegrał 60 meczów (3 gole i 5 asyst). 24-latek to mniej ofensywny gracz, niż Bellingham i Fernandez. Królewskim imponują jednak umiejętności Locatelliego, który ponadto byłby sporo tańszy, niż Anglik lub Argentyńczyk. Portal Transfermarkt wycenia Włocha na 30 milionów euro.

