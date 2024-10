Real Madryt ma wielki plan. Perez weźmie dwie gwiazdy Bundesligi

Album / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Xabi Alonso i Florian Wirtz przyjdą razem do Realu Madryt

Nie jest tajemnicą, że Real Madryt w najbliższych latach zdecyduje się na zmianę szkoleniowca. Od dłuższego czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że Carlo Ancelotti niebawem zakończy swoją misję w roli trenera Królewskich. Z tego względu prezydent klubu Florentino Perez musi znaleźć odpowiedniego kandydata, który wejdzie w buty włoskiego taktyka.

Jednym z największych faworytów do pracy na Santiago Bernabeu jest były piłkarz Realu Madryt, a obecnie trener Bayeru Leverkusen – Xabi Alonso. 42-latek już po zakończeniu poprzedniego sezonu był łączony z przeprowadzką do stolicy Hiszpanii, lecz Ancelotti wciąż ma ważny kontrakt. Co więcej, w ostatnich miesiącach sięgnął nie tylko po mistrzostwo kraju, ale również triumf w Lidze Mistrzów. Dlatego o zmianie trenera w ubiegłe lato nie mogło być mowy.

O przyszłych zmianach w Realu Madryt rozmawiali Christian Falk oraz Michael Reschke. Były dyrektor Bayernu Monachium zasugerował, że nowym trenerem Królewskich zostanie “Hiszpan, który obecnie pracuje w Bundeslidze”. Ponadto jego zdaniem Xabi Alonso, o którym oczywiście mowa zabierze ze sobą jedną z największych gwiazd Bayeru Leverkusen, czyli Floriana Wirtza.

– Myślę, że Ancelottiego zastąpi Hiszpan, który obecnie pracuje w Bundeslidze. Jest bardzo prawdopodobne, że zabierze ze sobą swojego ulubionego zawodnika – powiedział Michael Reschke, cytowany przez dziennik Sport.

Transfer jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia ma pochłonąć olbrzymią kwotę z budżetu. Aptekarze wyceniają Wirtza na 150 milionów euro. Biorąc jednak pod uwagę kondycję finansową Realu Madryt, z pewnością będzie ich stać na taki wydatek.