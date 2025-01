Real Madryt przymierza się do kolejnego transferu z Liverpoolu. Na liście życzeń znajduje się nie tylko Trent Alexander-Arnold, ale również Ibrahima Konate - informuje portal "Caught Offside".

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Real ściągnie dwóch czołowych piłkarzy Liverpoolu?

Real Madryt jest o krok od pozyskania Trenta Alexandra-Arnolda. Media są przekonane, że sprawa jest już przesądzona, a Anglik latem wyląduje na Santiago Bernabeu. Liverpool nieskutecznie próbował przekonać swojego wychowanka do przedłużenia umowy, lecz to nie nastąpiło. Choć oficjalne potwierdzenie wciąż się nie pojawiło, Królewscy są w zasadzie pewni pozyskania gwiazdora, który uchodzi za idealnego następcę Daniego Carvajala.

Okazuje się, że Alexander-Arnold nie jest jedynym zawodnikiem, który może latem zamienić Anfield na Santiago Bernabeu. Real Madryt ma na swoich radarach także innego defensora The Reds. Chodzi o Ibrahimę Konate, którym interesuje się również Paris Saint-Germain. Francuz jest uznawany za czołowego stopera w Premier League, a także wymarzonego partnera dla Virgila van Dijka. W tym przypadku Królewscy także chcą wykorzystać niepewną sytuację kontraktową gwiazdora Liverpoolu.

Umowa Konate obowiązuje do połowy 2026 roku – choć angielski gigant pracuje nad jej przedłużeniem, pojawiają się pewne problemy. Królewscy mają to na uwadze, dlatego latem złożą ofertę, która może skusić The Reds. Istnieje ryzyko, że stracą kolejnego gracza za darmo, więc tym razem mogą się zgodzić na przedwczesną sprzedaż.

Nie jest tajemnicą, że środek obrony to kolejna pozycja, którą Real chce wzmocnić. W ostatnich miesiącach był łączony z takimi nazwiskami, jak Alessandro Bastoni czy William Saliba.