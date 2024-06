Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Prawdziwa bomba transferowa w wykonaniu Realu Madryt

Raptem kilka dni temu Real Madryt ogłosił prawdopodobnie największy transfer ostatnich lat. Przejście Kyliana Mbappe do Królewskich, to wydarzenie mające znamiona epokowego, bowiem potwierdza fakt, że klub z Madrytu nie zamierza schodzić z drogi do bycia absolutnym potentatem na światowej arenie futbolu. Przenosiny Francuza zakończyły jednocześnie bardzo długą i zawiłą sagę transferową, która kilkukrotnie zmieniała swoje ścieżki.

Jednak okazuje się, że to nie koniec wielkich transferów Realu Madryt w najbliższym czasie. Według informacji, jakie przekazała “Marca”, ekipa z Estadio Santiago Bernabeu przymierza się do sprowadzenia do swojego zespołu Floriana Wirtza. Co więcej, nie są to tylko medialne spekulacje, a temat bardzo, ale to bardzo realny. Jak donosi dziennik, Real osiągnął już porozumieniem z samym piłkarzem Bayeru Leverkusen ws. transferu w lecie 2025 roku.

Oznacza to, że najbliższy sezon 21-latek spędzi jeszcze w Niemczech, ale już kolejny powinien rozpocząć w lidze hiszpańskiej w koszulce Los Balncos. Ofensywny pomocnik ma ważną umowę z Bayerem do końca czerwca 2027 roku, tak więc Real będzie musiał za niego zapłacić jeszcze ogromną sumę transferową. Serwis “Transfermarkt” wycenia zdobywcę 18 goli w tym sezonie i 20 asyst na około 130 milionów euro. Jednak fakt dogadania się z piłkarzem oznacza, że Florentino Perez jest gotowy na taki wydatek.

