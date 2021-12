PressFocus Na zdjęciu: Reinier

Real Madryt nie może być zadowolony z tego, jak rozwija się kariera brazylijskiego pomocnika Reiniera. 19-latek od sierpnia 2020 roku przebywa na wypożyczeniu w Borussii Dortmund, gdzie jednak nie ma szansy na regularne występy. Królewscy poważnie rozważają opcję skrócenia wypożyczenia i ściągnięcia piłkarza z powrotem do Hiszpanii.

Reinier nie może zaliczyć do udanych swojego pobytu na wypożyczeniu w Borussii Dortmund

Niezadowolony z sytuacji zawodnika jest również jego ojciec, który chciałby aby jego syn wrócił do Hiszpanii

Real Madryt będzie rozmawiał na ten temat z władzami Borussii

Reinier rozczarowany pobytem w Dortmundzie

Reinier do Realu Madryt dołączył styczniu 2020 roku za 30 milionów euro z Flamengo Rio de Janeiro. Pół roku później Królewscy wysłali Brazylijczyka na dwuletnie wypożyczenie do Borussii Dortmund, gdzie miał nabierać doświadczenia w europejskiej piłki. Takie rozwiązanie okazało się jednak niewypałem.

Do tej pory w barwach Borussii rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, ale w zdecydowanej większości pojawiał się na murawie w końcówkach. W obecnym sezonie zagrał w sześciu meczach Bundesligi, ale na boisku spędził łącznie zaledwie 53 minuty.

Rozczarowania sytuacją swojego syna nie kryje między innymi Mauro Brasilia. – Próbujemy ściągnąć go z powrotem do Hiszpanii, ale Borussia nie chce rozwiązać umowy wypożyczenia. To niezrozumiałe. Nie prosiliśmy o miejsce w podstawowym składzie, ale o minuty pozwalające na rozwój – powiedział ojciec zawodnika w rozmowie z AS.

Do podobnego wniosku zaczęli dochodzić również przedstawiciele Realu Madryt, którzy w styczniu prawdopodobnie podejmą próbę osiągnięcia porozumienia z władzami niemieckiego klubu. Po powrocie do Hiszpanii Brazylijczyk mógłby trafić do innego klubu La Liga, a chętnych na jego pozyskanie nie brakuje. Jak informuje Mundo Deportivo piłkarzem interesowali się przedstawiciele Espanyolu Barcelona i Realu Sociedad.

Zobacz także: Real Madryt gotowy na rozstanie z kilkoma zawodnikami