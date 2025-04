Real będzie miał problem? Bayern szykuje zasadzkę

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Bayern Monachium może uprzedzić Real Madryt ws. Deana Huijsena

Real Madryt od dłuższego czasu wykazuje zainteresowanie Deanem Huijsenem. Władze ekipy z La Liga mają piłkarza pod obserwacją od kilku miesięcy. Hiszpański-holenderski zawodnik aktualnie broni barw Bournemouth. Tymczasem nie brakuje wieści na temat ewentualnej zmiany barw klubowych z udziałem gracza do Niemiec. Konkretne wiadomości przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podało, że Bayern Monachium może skomplikować plany sternikom Los Blancos. Gdyby tak się stało, mógłby to być bardzo duży problem dla Realu, mając na uwadze zaawansowany wiek Antonio Rudigera i kłopoty zdrowotne Davida Alaby.

Tymczasem ciekawe jest to, że według Fichajes.net władze Bayernu mają być do tego stopnia zdeterminowane, aby pozyskać piłkarza, że chcą działać szybko. Vincent Kompany miał uznać środkowego defensora za główny cel transferowy na lato. Aby sfinalizować taki ruch, to klub z Niemiec jest gotowy rozstać się z Kim Min-Jae.

Huijsen ma już za sobą debiut w reprezentacji Hiszpanii. Ogólnie piłkarz pokazał, że może grać w dowolnej drużynie lidera bloku defensywnego. Wyzwaniem może być jednak suma odstępnego za piłkarza, bo ma wynieść mniej więcej 50 milionów euro.

Urodzony w Amsterdamie defensor trafił do ekipy z Premier League latem minionego roku za ponad 15 milionów euro z Juventusu. W tej kampanii wystąpił w 30 meczach, strzelając w nich dwa goli. Zaliczył też jedną asystę.

