Man City może stracić swojego asa. Benfica zainteresowana

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki

Bernardo Silva znalazł się na radarze Benfiki

Manchester City powoli jest w trakcie budowania kadry w kolejnej kampanii. Nie tylko chodzi o graczy, którzy mają dołączyć do klubu, ale też o tych, którzy mogą rozstać się z ekipą z Etihad Stadium. Wieści w sprawie przekazał dziennik “A Bola”.

Źródło przekazało, że Benfica wykazuje zainteresowanie Bernardo Silvą. Jasne jest, że angielski klub nie ma zamiaru robić przeszkód piłkarzowi w sprawie ewentualnej zmiany barw klubowych. Portugalczyk ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Gdyby ewentualna transakcja z udziałem zawodnika doszła do skutku, to Bernardo Silva wróciłby do ekipy, z której tak naprawdę wypłynął na szerokie wody.

W kontekście ewentualnego ruchu zawodnika do klubu z Lizbony jasne jest, że nie chodzi tylko o aspekt emocjonalny. Benfica liczy na konkretny wpływ pieniędzy w związku z uczestnictwem w Klubowych Mistrzostw Świata, to mogłoby pomóc zrealizować tego typu transakcję.

Bernardo Silva, trafił ekipy z Premier League w lipcu 2017 roku. Kosztował wówczas Man City mniej więcej 50 milionów euro. Wcześniej reprezentował barwy kolejno AS Monaco czy Benfikę. W tym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 41 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia oraz cztery asysty. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie mniej więcej 45 milionów euro.

