RB Lipsk nie zwalnia tempa. Kolejny transfer Byków

RB Lipsk nie rezygnuje z młodych talentów. Latem do Byków dołączy Josko Gvardiola z Dinama Zagrzeb, a do wszystkiego dochodzi wykupienie Angelino z Manchesteru City. W weekend klubowe władze potwierdziły kolejny transfer. Kim jest nowy nabytek Negelsmanna?

Do Niemiec przyleci nastolatek z Amsterdamu

Brian Brobbey, czyli 19-letni napastnik z Ajaksu Amsterdam dołączy do Lipska w letnim oknie transferowym. Holender złożył podpis pod kontraktem, który będzie obowiązywał do czerwca 2025 roku. Sam zainteresowany odniósł się do swojego ruchu: To świetny klub. Notuje solidny sezon. Julian Negelsmann to bardzo dobry trener. Chce się od niego sporo nauczyć. Cała drużyna jest stabilna i daje poczucie jedności. Chce pomóc Bykom w osiąganiu kolejnych sukcesów – dodał Brobbey.

Sportdirektor Markus Krösche:

"Brian passt als junger, sehr variabler und durchsetzungsstarker Spieler genau in das Profil von RB Leipzig. Er hat zuletzt bei Ajax Amsterdam gezeigt, dass er auf internationaler Ebene mithalten kann." pic.twitter.com/tvZwfubuuD — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 12, 2021

Inwestycja w kolejny młody talent

Snajper zawita w Bundeslidze na zasadzie wolnego trasnferu. Ekipa ze stolicy Holandii próbowała przekonać 19-latka, aby odnowił swój kontrakt. Jednak on pozostał nie ugięty, ponieważ pragnie nowych wyzwań, a Byki są idealnym miejscem do wejścia na wyższy poziom. Dotychczas dla Ajaksu wystąpił w 11 spotkaniach, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty.

Bayern ma godnego rywala w walce o mistrzostwo

RB Lipsk w tym sezonie zaskakuje regularnością. Byki depczą po piętach Bawarczykom, którzy wyprzedzają ich zaledwie o dwa oczka. Wszystko wskazuje na to, że właśnie pomiędzy tymi drużynami będzie toczył się wyścig o triumf w Bundeslidze. Podopieczni Juliana Negelsmanna przystąpią do kolejnego spotkania w niedzielę. Na Red Bull Arenę przyjedzie Eintracht Frankfurt, który również walczy o najwyższe cele w tym sezonie. Pojedynek zaplanowany jest na godzinę 15:30, z kolei transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 1.