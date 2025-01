Lech finalizuje kolejny transfer. Frederiksen ściąga swojego rodaka

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Carstensen

Rasmus Carstensen zasili szeregi Lecha Poznań

Lech Poznań jest aktywny podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Przypomnijmy, że Kolejorz zakontraktował już Gisliego Thordarsona (20-letni defensywny pomocnik) oraz Bartłomieja Barańskiego (18-letni ofensywny pomocnik), który został od razu wypożyczony do swojego dotychczasowego klubu – Ruchu Chorzów. Duma Wielkopolski właśnie finalizuje kolejne wzmocnienie składu. Jak podaje Damian Smyk z “Goal.pl”, Rasmus Carstensen dzisiaj wieczorem podpisze kontrakt z Lechem Poznań.

Prawy obrońca trafi na Bułgarską na zasadzie wypożyczenia z niemieckiego zespołu, FC Koln. 24-letni boczny defensor pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Silkeborg IF, następnie przywdziewał koszulkę belgijskiego Genku, by w 2023 roku zakotwiczyć w Kolonii. Były młodzieżowy reprezentant Danii na niemieckich boiskach rozegrał 28 meczów i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na milion euro.

– Rasmus Carstensen nie będzie już dolatywał do Lecha, wieczorem podpisanie umowy w Poznaniu. Lepszy w defensywie od Joela Pereiry, ale trzeba go nieco odbudować. Sygnał poszedł od skautingu, że jest do wzięcia, a Niels Frederiksen go znał, więc od razu był na “tak”. Może grać też na lewej obronie – napisał Damian Smyk na portalu “X”. Zatem wygląda na to, że 24-letni Duńczyk będzie dochodził do formy w ośrodku treningowym Kolejorza.