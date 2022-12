fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Reprezentant Anglii według medialnych informacji może zamienić Man Utd na PSG. Tymczasem nowe wieści w sprawie przekazał Gianluca Di Marzio, który podzielił się przemyśleniami na temat przyszłości napastnika.

Marcus Rashford wciąż jest niepewny swojej przyszłości

Gianluca Di Marzio wypowiedział się na temat Anglika

Aktualna umowa 25-latka wygasa z końcem czerwca 2023 roku

Co dalej z Rashfordem?

Marcus Rashford ma kontrakt ważny z Man Utd tylko do końca czerwca 2023 roku. 25-latek wciąż nie podjął decyzji w sprawie przedłużenia umowy z klubem z Old Trafford. Ostatnio zawodnik najczęściej był łączony z przeprowadzką do mistrzów Francji.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio przedstawił informacje na temat Anglika w rozmowie z SoccerNews.nl. Okazuje się, że przeprowadzka piłkarza do PSG nie jest taka pewna.

– Jeśli Marcus chce być kluczową PSG, to musi wiedzieć, że tak nie będzie. W tym zespole są: Kylian Mbappe, Lionel Messi i Neymar, więc jeśli zostaną w klubie, to nie jest to dobry czas, aby Rashford dołączył do ekipy z Paryża – przekonywał słynny żurnalista.

– Musi dokładnie przemyśleć, czy PSG jest dla niego najlepszym rozwiązaniem, ale zależy to głównie od odejścia jednego z tych trzech czarodziejów – uzupełnił Di Marzio.

Rashford to wychowanek Manchesteru United. Zawodnik ma wpisaną w kontrakcie opcję przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy, która jednak wciąż nie została aktywowana. W tej kampanii, licząc także mundial w Katarze, piłkarz rozegrał 24 spotkania, zdobywając łącznie 11 bramek. Rashford zanotował także trzy asysty.

Czytaj więcej: Co z przyszłością Rashforda? Erik ten Hag zabrał głos