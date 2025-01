Marcus Rashford już o krok od hitowego transferu. Anglik opuści Man Utd

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Borussia Dortmund i AS Monaco w walce o Marcusa Rashforda

Marcus Rashford zbliża się do hitowego transferu. Według najnowszych informacji serwisu The Telegraph władze Manchesteru United planują w tym tygodniu przyspieszyć negocjacje z zainteresowanymi klubami, aby w końcu rozstrzygnąć losy przyszłości Anglika. Zapewne w ten sposób klub chce zyskać jeszcze kilka dni na ściągnięcie ewentualnego następcy napastnika.

WIDEO: Manchester United – sezon 2024/2025

Jak się okazuje, w grę o transfer Marcusa Rashforda na poważnie zaangażowane są dwa kluby. Mianowicie mowa o Borussii Dortmund i AS Monaco. Obie drużyny mają wystarczająco dużo miejsca w swoich szeregach, aby uczynić Anglika jedną z czołowych postaci. Niemniej jednak w lepszej pozycji negocjacyjnej wydaje się być ekipa z Signal Iduna Park, która praktycznie może być już pewna awansu do fazy play-off Ligi Mistrzów.

W ostatnich dniach równie dużo mówiło się o FC Barcelonie, która rzekomo wykazuje zainteresowanie Rashfordem. Natomiast problemy finansowe Blaugrany i uciekający czas raczej sugerują, że do tych przenosin nie dojdzie. Szczególnie w sytuacji, gdy Manchester United nie chce czekać do ostatniej chwili na finalizację wypożyczenia.

Pojawiają się także informacje, że Rashford jest gotowy na ewentualne pozostanie na Old Trafford. Ponoć piłkarz wziął dodatkowe treningi, aby przekonać sztab Czerwonych Diabłów do przywrócenia go do składu.