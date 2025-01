Rashford trafi do Barcelony? Hiszpański klub ma plan

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona liczy na sprzedaż Andreasa Christensena do Man Utd

Marcus Rashford w połowie grudnia ubiegłego roku stracił miejsce w podstawowym składzie Manchesteru United. Jeszcze niedawno uchodził za kluczową postać ofensywy i wydawało się, że wychowanek klubu zostanie gwiazdą na lata. Ruben Amorim zdecydował się odsunąć napastnika, a ten teraz szuka nowego otoczenia.

Borussia Dortmund była zainteresowana wypożyczeniem Rashforda, jednak zrezygnowała z tego pomysłu ze względu na wysokie wymagania finansowe zawodnika. Angielski napastnik zarabia na Old Trafford aż 350 tysięcy funtów tygodniowo, co okazało się zaporową kwotą dla niemieckiego klubu.

Według serwisu “El Nacional”, FC Barcelona planuje sprzedaż Andreasa Christensena do Manchesteru United, by otworzyć drogę do sfinalizowania transferu Rashforda. Klub z Camp Nou zmaga się z problemami finansowymi, a Transfermakrt.de wycenia Duńczyka na 20 mln euro. Obrońca trafił do Blaugrany w 2022 roku z Chelsea bez kwoty odstępnego.

Rashford przez całą swoją dotychczasową karierę pozostaje związany z Czerwonymi Diabłami. W obecnym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach, zdobywając siedem bramek i notując trzy asysty. Kontrakt napastnika obowiązuje do czerwca 2028 roku.