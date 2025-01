Marcus Rashford liczy na zimowy transfer, gdyż w Manchesterze United nie ma już dla niego miejsca. Sprowadzeniem go interesowała się Borussia Dortmund, która finalnie zrezygnowała z tego ruchu - donosi Patrick Berger.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Borussia Dortmund rezygnuje z gwiazdora

Marcus Rashford otworzył się na temat opuszczenia Old Trafford. Niedawno udzielił głośnej wypowiedzi, w której zasugerował, że jest gotowy na odejście z Manchesteru United. Media szybko to podłapały i rozpoczęły lawinę doniesień dotyczących jego przyszłości. Zbiegło się to w czasie z decyzją Rubena Amorima, który odstawił gwiazdora od składu na dłuższy czas. Po raz ostatni na murawie pojawił się na początku grudnia – od tego czasu pozostaje poza kadrą meczową.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nie ulega wątpliwościom, że jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Zimą Rashford ma opuścić szeregi Manchesteru United i dołączyć do nowej drużyny. Na ten moment za wcześnie, aby prognozować, na jakich zasadach przeprowadzona zostanie transakcja. Czerwone Diabły oczywiście preferowałyby transfer definitywny, ale wysokie wynagrodzenie Anglika sprawia, że bardziej prawdopodobne jest wypożyczenie z opcją lub obowiązkiem późniejszego wykupu. Faworytem w wyścigu o Rashforda jest na ten moment Milan, który prowadzi konkretne rozmowy z angielskim gigantem i samym zawodnikiem.

Wśród zainteresowanych wymieniano także chociażby Borussię Dortmund. Dziennikarz Patrick Berger zapewnia z kolei, że do przenosin na Signal Iduna Park ostatecznie nie dojdzie. Niemiecki klub faktycznie był zainteresowany wypożyczeniem gwiazdora Manchesteru United, ale zrezygnował właśnie z uwagi na wysokie koszty, związane z jego pensją.