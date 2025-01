Rasak na celowniku węgierskiego klubu. Spróbują go pozyskać już teraz! [NASZ NEWS]

Damian Rasak to jeden z najlepszych defensywnych pomocników Ekstraklasy i lider Górnika. Jego kontrakt z zabrzanami wygasa w czerwcu, ale... Z informacji goal.pl wynika, że zainteresował się nim zespół z Węgier, który spróbuje pozyskać go już teraz.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Damian Rasak

Klauzula wciąż obowiązuje

Damian Rasak od dłuższego czasu jest w wyśmienitej formie. Pomocnik Górnika jest ostoją drużyny, to między innymi dzięki niemu zabrzanie są tak wysoko w tabeli. Ale… Już po tym sezonie kończy mu się kontrakt, a piłkarz nie ukrywa, że to dla niego ostatni dzwonek, aby ewentualnie wyjechać i pograć na lepszym kontrakcie.



Niedawno goal.pl ujawnił, że w jego kontrakcie jest klauzula wynosząca 600 tysięcy euro. To ostatnie okienko transferowe, w którym może być aktywowana. A czy tak się stanie? Do niedawna wokół piłkarza była cisza, ale dotarły do nas informacje, że to się może zmienić już wkrótce.

Miał być Repka, będzie Rasak?

Goal.pl ustalił, że pomocnikiem Górnika zainteresował się Ujpest Budapeszt, który ma sporo pieniędzy na wzmocnienia i część z nich chce wydać w Polsce. Węgrzy byli o krok od pozyskania Oskara Repki z GKS Katowice. Piłkarz, jak informował Sebastian Staszewski, przeszedł już nawet testy medyczne, ale… Nagle Węgrzy wstrzymali finalizację tego transferu. Jak się jednak okazuje, ich kolejny transferowy też znajduje się na Śląsku. I jest nim właśnie Damian Rasak.