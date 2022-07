PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Chelsea oraz Leeds United były już dogadane na transfer Raphinhi za 60 milionów euro. W ostatniej chwili zwrotu dokonał sam piłkarz, który marzy o przenosinach do Barcelony. On i jego agent są skłonni zrezygnować z lepszych pieniędzy, jakie otrzymaliby po przenosinach do The Blues, byle 25-latek trafił na Camp Nou.

Wszystko wskazywało na to, że Leeds sprzeda Raphinhę do Chelsea za 60 milionów euro

Sam piłkarz marzy jednak o grze dla Barcelony. Blaugrana wróciła do negocjacji i chce płacić Pawiom w ratach

Według Gerarda Romero transakcja jest bliska zamknięcia, a Brazylijczyk już poszukuje domu w stolicy Katalonii

Barcelona pręży muskuły? Marka wciąż wiele znaczy dla piłkarzy

Wygląda na to, że czeka nas interesujący zwrot na rynku transferowym. Raphinha to jeden ze skrzydłowych, jakich brakuje na rynku. Szybki, świetny technicznie, a do tego pracujący w obronie i gwarantujący liczby pod bramką rywala. Nic dziwnego, że europejskie potęgi ściskały kciuki za spadek Leeds United. W takim przypadku Brazylijczyk kosztowałby zaledwie 25 milionów euro. Pawie utrzymały się w elicie i żądają za swoją gwiazdę 60 milionów euro.

Długo z Anglikami negocjowała FC Barcelona, ale jej oferta nie mogła równać się tej płynącej z Chelsea, a nawet z Newcastle United. Duma Katalonii wznowiła nawet rozmowy z Ousmane’em Dembele, by mieć w kadrze przebojowego prawoskrzydłowego. Pod koniec tego tygodnia gruchnęła informacja, jakoby Leeds dogadało się z The Blues. Londyńczycy mieli zapłacić żądaną kwotę w jednej racie. Wtedy do akcji wkroczył sam piłkarz oraz jego agent – Deco, czyli żywa legenda Barcelony. 25-latkowi niezwykle zależy na przenosinach na Camp Nou. Gerard Romero – jeden z najbardziej rzetelnych dziennikarzy związanych z Blaugraną – informuje, że Duma Katalonii wróciła do rozmów. Chcą zapłacić za Raphinhę w trzech ratach, a kwota byłaby zbliżona do tej oferowanej przez Chelsea. Pawie nie chcą stanąć na przeszkodzie swemu podopiecznemu, więc niechętnie, acz zasiedli do negocjacji.

Wspomniany Romero jest przekonany, że transakcja jest bliska zamknięcia. Ba, informuje, że skrzydłowy poszukuje już domu w stolicy Katalonii. Co ważne, w Blaugranie ma zarabiać zaledwie sześć milionów euro rocznie. Nie wiadomo, jaka jest propozycja The Blues, ale z pewnością jest ona znacznie wyższa.

Raphinha w minionym sezonie rozegrał 36 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował 11 bramek i trzy asysty w Premier League. Miał wydatny udział w utrzymaniu Leeds w elicie.

