Pressfocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick spotkał się z władzami Manchester United, aby podsumować swoje pierwsze miesiące na Old Trafford. W czasie tego spotkania, niemiecki menedżer wyjawił z jakimi piłkarzami już wkrótce chciałby się pożegnać.

Po zakończeniu sezonu Ralf Rangnick zostanie konsultantem ds. sportowych w Manchester United

Nic dziwnego zatem, że Niemiec poważnie myśli już o przyszłych rozgrywkach

W rozmowie z władzami klubu, menedżer poinformował już kogo będzie chciał latem kupić, a z kogo zrezygnować

Brak progresu pod wodzą Rangnicka

Niemiecki szkoleniowiec nie odmienił póki co zbytnio gry Manchester United. Czerwone Diabły pod jego wodzą wygrały ledwie cztery z ośmiu meczów we wszystkich rozgrywkach. Awansowali co prawda do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a także 1/16 finału Pucharu Anglii, ale zdecydowanie gorzej wiedzie im się w Premier League. Do lidera, Manchester City tracą już 32 punkty (!), stopniowo zwiększa się również ich strata do 4. miejsca, gwarantującego udział w rozgrywkach Champions League w przyszłym sezonie.

Ralf Rangnick może jednak być spokojny o swój los na Old Trafford. Po zakończeniu sezonu przestanie być menedżerem 20-krotnych mistrzów Anglii, a skupi się na pracy klubowego konsultanta ds. sportowych i jednego z najbliższych współpracowników prezesa, Richarda Arnolda. Stąd też niedawne spotkanie 63-letniego szkoleniowca z dyrektorem Johnem Murtoughiem bardziej miało charakter dyskusji nad najbliższą przyszłością MU, aniżeli ewaluacji dotychczasowej pracy Niemca.

Przeczytaj również: Manchester United zwleka ze spełnieniem życzenia Rangnicka. Rośnie irytacja na Old Trafford

Trzech do odstrzału, dwóch do kupienia

Były dyrektor sportowy Lokomotiwu Moskwa nie ukrywał swojego rozczarowania postawą trzech obrońców, którzy byli pewniakami u jego poprzednika, Ole Gunnara Solskjaera. Mowa o takich graczach jak Harry Maguire (4 mecze), Luke Shaw (4 mecze) i Aaron Wan-Bissaka (3 mecze). Cała trójka, z różnych względów, u Rangnicka do tej pory występowała sporadycznie, a niemiecki menedżer na spotkaniu miał przyznać, że prezentują oni poziom, jaki nie przystoi graczom MU. Stąd też wielce prawdopodobne, że już latem wspomniane trio, opuści Manchester.

Rangnick z kolei miał być zaskoczony pozytywnie postawą Freda, do niedawna jednego z najbardziej krytykowanych piłkarzy Czerwonych Diabłów. Jego zdaniem, jeśli tylko Brazylijczyk poprawi się w ofensywie, może być liderem klubu na lata. Podobne zdanie ma również o Scoccie McTominay`u. Z kolei jeśli chodzi o transfery, które w niedługim czasie w całości będą działką Rangnicka, ten jak na razie zasugerował klubom notablom dwa nazwiska – środkowego obrońcę Wolverhampton Wanderers, Maxa Kilmana oraz środkowego pomocnika RB Lipsk, Amadou Haidara.

Przeczytaj również: Rangnick: McTominay to przyszły kapitan MU