Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Seck

Raków wzmacnia pomoc

Raków Częstochowa walczy o mistrzostwo Polski. Podopieczni Marka Papszuna po 18 kolejkach mają w dorobku 36 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do liderującego Lecha Poznań tracą tylko dwa oczka. Oba kluby, w przeciwieństwie do Jagiellonii i Legii Warszawa, nie rywalizują w europejskich pucharach, dlatego dysponują pewną przewagą nad pozostałymi kandydatami do tytułu.

Jednak szczęściu trzeba pomóc, dlatego Raków wzmacnia kadrę przed drugą częścią sezonu. Częstochowianie właśnie potwierdzili pozyskanie zawodnika, który w ostatnim czasie przebywał w klubie na testach. Nowym piłkarzem jednokrotnych mistrzów Polski został Ibrahima Seck, który do Polski trafił na zasadzie transferu definitywnego z US Goree. Senegalczyk złożył podpis pod umową ważną do 30 czerwca 2028 roku. W kontrakcie zawarto opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Raków zdradził, że ruch z udziałem 20-latka zapisał się w historii transferów polskich ekip. – Transfer Senegalczyka jako pierwszy w Polsce został zrealizowany w kryptowalutach. To kolejny etap współpracy z naszym sponsorem strategicznym, zondacrypto – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu.

❗ Ibrahima Seck nowym piłkarzem Rakowa! 🔥



✍️ https://t.co/fusGAZO2vp



Transfer jako pierwszy w Polsce został zrealizowany w kryptowalutach 💸



🤝 @zondacryptopl #SECK2028 pic.twitter.com/XKv8xm89Of — Raków Częstochowa (@Rakow1921) January 29, 2025

Seck w swoim dorobku ma Puchar Narodów Afryki, wywalczony z reprezentacją Senegalu do lat 20. Pomocnik wystąpił także na Mistrzostwach Świata U20.