SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa wzmacnia atak

Raków Częstochowa ma za sobą przeciętny, a nawet słaby sezon. Byli już mistrzowie Polski kompletnie zawiedli w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, gdzie mieli walczyć o obronę tytułu, a finalnie zajęli dopiero 7. miejsce. Podobne rozczarowanie nastąpiło także w Pucharze Polski, gdzie nie udało się zagrać nawet w finale. Kibice mogą być tylko zadowoleni z występów Medalików w fazie grupowej Ligi Europy.

Jednak pod Jasną Górą czuć spore rozgoryczenie związane z wynikami, stąd też decyzja władz klubu o rozstaniu z Dawidem Szwargą wraz z końcem sezonu i powrót na trenerską ławkę po sezonie przerwy Marka Papszuna.

Zmian w Rakowie jest jednak więcej. Z zespołem pożegnało się już sporo piłkarzy, w tym m.in. Giannis Papanikolaou, a blisko transferu do GKS-u Katowice jest Bartosz Nowak. To jednak oznacza, że będą także transfery do drużyny. O pierwszym tego lata poinformował dzisiaj Raków, a kolejny jest bardzo blisko.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, nowym piłkarzem klub z Częstochowy zostanie niejaki Adriano Amorim z Leixoes z drugiej ligi portugalskiej. Jest to 22-letni napastnik rodem z Brazylii, który w poprzednim sezonie rozegrał 40 spotkań. Zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 500 tysięcy euro.

