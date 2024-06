Superpuchar Polski się nie odbędzie? Dziennikarz przekazał nieoficjalne wieści

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia i Wisła nie znalazły dogodnego terminu

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon 2023/2024 historycznym mistrzostwem Polski, zaś Wisła Kraków jako pierwszoligowiec sięgnęła po Puchar Polski. Na początku zbliżającej się kampanii obie drużyny miały więc tradycyjnie zmierzyć się w ramach meczu o Superpuchar Polski. Tydzień temu Polski Związek Piłki Nożnej zakomunikował, że spotkanie odbędzie się 7 lipca 2024 roku. Od tego momentu trwały intensywne dyskusje w temacie niedogodnego terminu.

Jagiellonia Białystok nie chciała grać tak wcześnie, gdyż to zakłócałoby jej przygotowania do startu sezonu. Wisła Kraków zaczyna go wcześniej, gdyż w eliminacjach do europejskich pucharów gra już od pierwszej rundy. Jej z kolei zależało, aby nie grać o Superpuchar Polski później, gdyż wówczas czekają ją mecze znacznie ważniejsze.

Obie strony rozmawiały z PZPN na temat rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich. Takowego najprawdopodobniej nie znaleziono, bowiem Krzysztof Marciniak zasugerował, że Superpuchar Polski nie odbędzie się w tym roku. Terminarz obu drużyn jest bardzo napięty, zatem można spodziewać się oficjalnej decyzji o rozegraniu tego spotkania dopiero w 2025 roku.

“Wszystko wskazuje na to, że w tym roku się nie odbędzie. Nie wchodzi w grę żaden z lipcowych terminów (7 i 14), a jeśli Jaga wygra choć jeden dwumecz w kwalifikacjach to na pewno będzie grała w pucharach aż do grudnia” – napisał dziennikarz CANAL+ Sport.