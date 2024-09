Raków potwierdził hitowy transfer z Ekstraklasy!

Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa

Raków znowu pozyskał piłkarza Piasta

Michael Ameyaw, niedawno łączony z reprezentacją Polski, zmienia klub. Napastnik odszedł z Piasta Gliwice i zasilił szeregi Rakowa. Częstochowianie pozyskali go na zasadzie transferu definitywnego. 23-latek z jednokrotnymi mistrzami kraju podpisał kontrakt ważny do do 30 czerwca 2029 roku. Były zawodnik Widzewa Łódź miał kosztować milion euro.

Ameyaw w swoim CV ma występy dla Bytovii Bytów, Widzewa i Piasta. W Ekstraklasie rozegrał 84 spotkania, w których strzelił 13 goli i zanotował sześć asyst. W tym sezonie zapisał na swoim koncie siedem występów i trzy trafienia. Tylko w pojedynku ze Śląskiem Wrocław opuścił boisko przed ostatnim gwizdkiem – w 80. minucie zmienił go Igor Drapiński.

Dla Rakowa to ósmy transfer w tym okienku, w tym już drugi z Piasta. Wcześniej do ekipy Medalików dołączył Ariel Mosór, który kosztował 1,5 miliona euro. Z kolei gliwiczanie rozstali się z dziewięcioma zawodnikami. Ameyaw, Mosór, Holubek, Kaput, Kirejczyk, Krykun, Urbański, Wilczek, Gwilia i Hateley – ci piłkarze opuścili ekipę Aleksandaa Vukovicia.

Zobacz także: Pogoń z transferem z Romy! Debiutował u Mourinho