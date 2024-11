Raków może stracić cel transferowy. Do walki włączyła się Slavia Praga

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Stroud w kręgu zainteresowań m.in. Rakowa Częstochowa i Slavii Praga

Raków Częstochowa po ciężkim starcie w PKO BP Ekstraklasie wrócił do optymalnej formy i włączył się do gry o mistrzostwo Polski. Obecnie podopieczni Marka Papszuna zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów. Przed listopadową przerwą reprezentacyjną rozegrano już 15. kolejek. Do końca roku Medalikom pozostały tylko 3 spotkania w ramach rozgrywek ligowych.

Dar z niebios dla polskiej piłki

Wielkimi krokami zbliża się nie tylko zakończenie rundy jesiennej, ale również zimowe okno transferowe. W styczniu Raków może pokusić się o dodatkowe wzmocnienia. Jednym z nich miałby być szwedzki pomocnik Elliot Stroud. Drużyna spod Jasnej Góry zdaniem skandynawskich mediów obserwuje 22-latka i myśli o złożeniu oferty w nadchodzącą zimę.

Okazuje się jednak, że Raków w grze o zakontraktowanie Strouda ma kilku poważnych rywali. W przeszłości wśród potencjalnych nowych pracodawców Szweda wymieniano Sturm Graz czy Viktorię Pilzno. Obecnie z informacji portalu Fotbolldirekt.se wynika, że do gry wkroczyła również Slavia Praga. Drużyna ze stolicy Czech to uczestnik Ligi Europy oraz aktualny wicemistrz kraju. Powyższe źródło sugeruje, że Slavia jest gotowa zapłacić kwotę, której oczekuje Mjallby AIF. Mowa o sumie 20 milionów koron szwedzkich.

Stroud w obecnych rozgrywkach imponuje formą, co odzwierciedla 7 bramek i 6 asyst w 29 meczach ligi szwedzkiej. Jego umowa z obecnym klubem wygasa dopiero w grudniu 2026 roku.