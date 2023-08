IMAGO / Lukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Vladan Kovacević, Raków Częstochowa

Raków Częstochowa nieustannie szuka wzmocnień

Klub chce być przygotowany na odejście Vladana Kovacevicia

Na radarze mistrzów Polski znalazł się 19-latek z Bośni

Kolejny bramkarz w kadrze?

Temat transferu i odejścia Vladana Kovacevicia z Rakowa Częstochowa wraca co jakiś czas. Wiadomym jest, że Bośniak to czołowa postać nie tylko mistrzów Polski, ale i całej ligi. Według wielu ekspertów 25-latek jest najlepszym bramkarzem całej PKO BP Ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Ewentualny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów tylko to zainteresowanie wzmocni.

Stąd też chęć zabezpieczenia się na tej pozycji przez mistrzów Polski. W kadrze poza Kovaceviciem znajduje się trzech bramkarzy, a dwóch jest wypożyczonych poza klub. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z “Meczyków”, na celowniku ekipy Dawida Szwargi znalazł się Muhamed Sahinović. Raptem 19-letni bramkarz z Bośni i Hercegowiny uważany jest za duży talent i pomimo młodego wieku regularnie gra w zespole FK Sarajevo. Transfer według dziennikarza nie jest jeszcze przesądzony, a duże znaczenie będzie miał wynik dzisiejszego meczu z FC Kopenhagą.

