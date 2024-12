Raków Częstochowa jest blisko sprzedaży Patryka Makucha, który ma trafić do ligi tureckiej, a konkretnie do Rizesporu. Obie strony są już praktycznie dogadane ws. transferu, o czym informuje serwis "Fanatik".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Patryk Makuch blisko odejścia z Rakowa

Raków Częstochowa bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. Zespół przejęty przed początkiem rozgrywek przez Marka Papszuna powrócił do dawnego blasku, choć do pełni sukcesu brakuje jeszcze efektywnej gry, która porywałaby trybuny. Niemniej trudno odmówić Medalikom skuteczności, bowiem zespół po pierwszej rundzie zajmuje pozycję wicelidera PKO Ekstraklasy.

WIDEO: Podsumowanie rundy – Raków Częstochowa

Nie da się jednak ukryć, że w zimie Raków będzie potrzebował wzmocnień i nowych twarzy. Wydaje się, że podstawą jest linia ataku oraz cała szeroko pojęta ofensywa, bowiem to właśnie tam drużyna Papszuna ma spore problemy. Zanim jednak ktoś dołączy do zespołu, to ktoś musi z niego odejść. Jedno nazwisko jest już bardzo blisko pożegnania się z Medalikami.

Według informacji przekazanych przez serwis “Fanatik”, Raków Częstochowa jest już praktycznie dogadany z tureckim Rizesporem ws. transferu Patryka Makucha. Byłby to kolejny Polak w tamtejszej lidze i być może dobra renoma, wypracowana m.in. przez Krzysztofa Piątka pomogła w tym ruchu. 25-latni napastnik pod Jasną Górę trafił z Cracovii za około milion euro. Do tej pory w barwach aktualnego klubu 13 spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty.

