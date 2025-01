ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Oferta Rakowa odrzucona przez szwedzki klub

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, ale go gry Medalików są pewne zastrzeżenia. Sporo mówiło się w czasie rundy jesiennej o słabej ofensywnej grze ekipy Marka Papszuna, jak uważała spora część ekspertów, drużyna zbyt mało chciała atakować, za dużo bronić – i jest to eufemistyczne określenie często przytaczanych słów. Niemniej trzeba przyznać, że sposób ten okazał się do tej pory skuteczny i Raków na wiosnę z pewnością powalczy o mistrzostwo Polski.

WIDEO: Raków Częstochowa – podsumowanie rundy jesiennej

Pomóc w tym mają także zimowe transfery. Do tej pory do klubu dołączył przede wszystkim Leonardo Rocha, który powinien przynieść zespołowi kilka cennych trafień. Z kolei teraz okazuje się, że Medaliki złożyły ofertę za kolejnego gracza, tym razem ze Szwecji. Według informacji przekazanych przez “fotbollskanalen.se”, Raków Częstochowa zaproponował nieco ponad milion euro za Elliota Strouda z Mjallby AIF. Propozycja ta spotkała się jednak z odmową Skandynawskiego klubu.

Elliot Stroud to 22-letni Szwedzki skrzydłowy, który w ostatnim sezonie rozegrał 33 mecze i zdobył siedem goli oraz zanotował sześć asyst. W sumie w najwyższej lidze szwedzkiej ma na koncie 49 występów. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

