SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa sięgnie po gracza Radomiaka Radom?!

Raków Częstochowa w tym sezonie PKO Ekstraklasy radzi sobie dość dobrze. Punktowo zespół Marka Papszuna uznać można nawet za wzór do naśladowania, bowiem do tej pory na swoim koncie mają oni 31 punktów w 15. meczach, co pozwala im zajmować 3. miejsce w ligowej tabeli.

WIDEO: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii

Jeśli chodzi jednak o styl i przyjemność z oglądania ich spotkań, to znajdują się oni na zupełnie przeciwnym biegunie ligowej rzeczywistości. W meczach Medalików mało się dzieje – a przynajmniej jeśli chodzi o widowiskowe aspekty spotkania – pada mało bramek i w ogóle gra nastawiona na defensywę nie jest przyjemna dla oka, na co uwagę zwraca wielu ekspertów. Niemniej być może zmieni się to w zimie, gdy zespół zostanie odpowiednio wzmocniony.

Jednym z graczy, który może trafić pod Jasną Górę w czasie zimowego okienka transferowego jest Joao Peglow. Gracz Radomiaka Radom jest na liście życzeń Rakowa Częstochowa, o czym poinformował Szymona Janczyk na łamach “Weszło”. Transfer do zespołu Marka Papszuna nie jest jednak przesądzony bowiem zainteresowanie graczem Radomiaka wykazuje także DC United z MLS, o czym informował z kolei “Przegląd Sportowy”.

22-letni Brazylijczyk w tym sezonie rozegrał 16 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował dwie asysty. Przez serwis “Transfermarkt” wyceniany jest na 500 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Pululu zarybiał Narwię. Sprawdziliśmy, skąd pomysł na taką aktywność brata gwiazdy Jagiellonii