Pressfocus Na zdjęciu: Mino Raiola

Mino Raiola zdradził, że wie, który klub powinien wybrać Erling Haaland, jego klient. Agent Norwega analizuje jednak różne możliwości.

Erling Haaland latem przyszłego roku ma opuścić Borussię Dortmund

Norwega pozyskać chce mnóstwo klubów

Agent 21-letniego napastnika przyznał, że wie gdzie powinien trafić jego klient

Raiola zachowuje spokój

W światowych mediach dotyczących futbolu od kilkunastu miesięcy obecny jest temat Erlinga Haalanda i jego transferu, który ma zostać przeprowadzony latem 2022 roku. W wyścigu o pozyskanie Norwega bierze wiele klubów. Nie ma jednak zdecydowanego faworyta, co tylko podsyca emocje. Najczęściej wymieniany jest jednak Real Madryt oraz oba kluby z Manchesteru.

Wiosną przyszłego roku Borussia Dortmund i Mino Raiola, czyli agent Haalanda, mają rzekomo spotkać się i porozmawiać o przyszłości Norwega. Co na ten temat sądzi menedżer 21-latka? – Od dwóch lat myślimy, działamy i pracujemy. Mamy jasne zamysły w sprawie tego, gdzie powinien przejść Erling i oczywiście patrzymy na to, co oferuje rynek. Byłby złym doradcą, gdybym tego nie robił – przyznał Mino Raiola.

– Z takim zawodnikiem jak Erling możemy wpływać na rynek. Rynek nie wpływa na nas. Dobrze znamy sytuację. Ja ze swoimi piłkarzami zmieniłem rynek transferowy. Jako agenci stworzyliśmy drugą grę obok futbolu: rynek transferowy – kontynuował.

– Teraz rozmawiamy dwa dni w tygodniu o meczach, a pięć o transferach. Może – dyrektorzy sportowi mnie nienawidzą, ale ja nie nienawidzę nikogo. Wykonuję po prostu moją pracę. I lubię przekraczać granice – powiedział Mino Raiola.

