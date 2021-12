PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland (P)

Erlign Haaland pewnie znowu będzie miał spore szanse, aby znaleźć się w gronie 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki za rok 2022, ale na pewno po nią nie sięgnie. Norweg nie zagra na mundialu w Katarze, ani nie wygra Ligi Mistrzów, a to jak zwykle będą decydujące czynniki. Choć ma dopiero 21 lat, Borussia Dortmund jest dla niego już za mała. Czas na transfer Haalanda.

Borussia Dortmund nie gwarantuje Erlingowi Haalandowi wielkich sukcesów, więc Norweg w lecie prawdopodobnie zmieni klub

Klauzula odstępnego za napastnika BVB nie odstraszy potentatów

W lecie 2022 roku prawdopodobnie będziemy świadkami dużego transferu z udziałem Haalanda

Borussia zawiodła, czas na Haalanda

Erling Haaland w ostatnich tygodniach wraca do pełni formy po kontuzji mięśnia lędźwiowego. Pauzował przez dwa miesiące. W tym czasie wrócił wprawdzie na dwa spotkania, ale kontuzja okazała się poważniejsza niż przypuszczano i od 19 października zniknął aż do końcówki listopada. Od powrotu na boisko nie zagrał ani razu pełnych 90 minut, ale w trzech kolejnych spotkaniach zdobył cztery gole. Zagrał w nich łącznie 147 minut, czyli strzelał co 49. A rywale nie byli przypadkowi. VfL Wolfsburg na wyjeździe, Bayern Monachium w Der Klassiker i Besiktas w Lidze Mistrzów. No, może ten ostatni przeciwnik nie rzuca na kolana. Haaland we wtorek wszedł na boisko w 63. minucie, a już pięć minut później cieszył się z gola. Niespełna kwadrans później dołożył drugiego. BVB wygrała 5:0, ale to nie wystarczyło do awansu z grupy w Lidze Mistrzów. Drużyna z Dortmundu na wiosnę będzie rywalizowała w Lidze Europy.

Haaland tuż przed kontuzją zdobywał bramki w siedmiu kolejnych meczach Borussii Dortmund i reprezentacji Norwegii. Od początku sezonu zagrał tylko w 16 spotkaniach, w których aż 22 razy znajdował drogę do siatki. Na listę strzelców nie zdołał się wpisać tylko w trzech meczach. Norwegia z nim w składzie liczyła się w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Bez niego nie zdołała wygrać z Łotwą u siebie, co praktycznie pogrzebało jej szanse na baraże. W ostatnim spotkaniu z Holandią na wyjeździe nawet z asem Borussii w składzie szanse Wikingów byłyby mocno ograniczone, a bez niego nie było żadnej niespodzianki, skończyło się porażką 0:2.

Złota Piłka – Erling Haaland odpada

Już w grudniu, nieco tydzień po gali Złotej Piłki w Paryżu okazało się, że Erling Haaland, który mógłby być jednym z faworytów do zdobycia trofeum w 2022 roku, odpadł z wyścigu jeszcze przed startem. Świetne statystyki Norwega, przed kontuzją i tuż po powrocie na boisko po niej, zwiastują dobry sezon w jego wykonaniu, ale najpewniej zakończony bez żadnego istotnego trofeum. Borussia Dortmund odpadła z Ligi Mistrzów, trudno będzie jej podskoczyć Bayernowi w Bundeslidze, a sam Haaland po 14 kolejkach traci pięć goli do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców.

Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież Lewandowski nie wygrał Ligi Mistrzów, z Euro odpadł z reprezentacją Polski w fazie grupowej, a o Złotą Piłkę walczył do samego końca z Lionelem Messim i przegrał tę bitwę nieznacznie. Trzeba jednak pamiętać, że Polak wykręcił niesamowite statystyki indywidualne i jednak na Euro zagrał, a także był wiodącą postacią swojej drużyny, strzelając trzy gole w trudnych meczach z Hiszpanią i Szwecją. Haaland ma o tyle gorzej, że na pewno nie będzie mógł się pokazać na mundialu w Katarze z reprezentacją Norwegii.

Wielki transfer na horyzoncie

Sezon 2021/2022 dla Erlinga Haalanda może być ostatnim w barwach Borussii Dortmund. Nie jest żadną tajemnicą, że on i Kylian Mbappe są najgorętszymi nazwiskami na rynku transferowym. Zresztą, nieprzypadkowo obaj zajmują dwa pierwsze miejsca w zestawieniu transfermarkt, jeśli chodzi o najbardziej wartościowych piłkarzy świata. Francuz jest pierwszy, wycenia się go na 160 mln euro, Haalanda o 10 mln mniej. Kolejni piłkarze na tej liście znacznie różnią się kwotami i wiekiem. Ten dystans będzie się powiększał, bo wartość Harry’ego Kane’a czy Neymara w kolejnych zestawieniach będzie raczej spadała.

W lecie zostanie uruchomiona klauzula odstępnego w kontrakcie Haalanda, która wynosi 75 mln euro. Dla sporej liczby klubów podana kwota nie jest wielkim wydatkiem za taką gwiazdę, która ma przed sobą najlepsze lata kariery. W ostatnich miesiącach przewijały się nazwy takich klubów jak: Bayern Monachium, FC Barcelona (chyba najbardziej nierealna i odklejona od rzeczywistości plotka), Liverpool FC, ale tak naprawdę, według najnowszych doniesień, faworyci są zupełnie inni. Najwięcej mówi się o Realu Madryt, który planuje wielkie zakupy w lecie. Priorytetem Królewskich jest sprowadzenie Mbappe, ale nikt nie wyklucza opcji norweskiej. Sam Haaland także najbardziej chciałby do Madrytu. Pozostałe dwa kierunki dotyczą Premier League. Thomas Tuchel chętnie widziałby Haalanda w Chelsea, z kolei Ralf Rangnick ma pracować nad transferem do Manchesteru United. Choć w ostatnim czasie nie mówi się o tym głośno, na pewno ze starań o Haalanda nie rezygnuje Bayern. Bawarczycy mają świadomość tego, że Lewandowski już nie będzie młodszy, a okazja do sprowadzenia Norwega będzie wyborna.

Transfer Erlinga Haalanda wydaje się przesądzony. Z trzech stron dwie chcą go na pewno: piłkarz i nowy pracodawca. Mniej otwarta na takie zmiany jest Borussia, ale ma trochę związane ręce w tej sprawie, a także zabraknie jej najważniejszych argumentów, którymi Haaland będzie kuszony: perspektywa dużych sukcesów sportowych i znaczna podwyżka. Wkrótce wyścig po podpis asa BVB nabierze większego tempa, a na finiszu będziemy świadkami czegoś wielkiego.