IMAGO / Tano Pecoraro Na zdjęciu: Radu Dragusin

Radu Dragusin od początku sezonu 2023/2024 notuje świetne występy

Rumuński obrońca Genoi trafił na radar gigantów Premier League

Zainteresowane są m.in. takie kluby jak: Newcastle, Arsenal i Tottenham

Newcastle, Arsenal i Tottenham polują na obrońcę Genoi

Radu Dragusin do Włoch trafił w 2018 roku, gdy zdecydował się na przenosiny do Juventusu. Stara Dama wyraźnie zauważyła wielki potencjał w tym piłkarzu, który jednak nie zdołał przebić się do pierwszego składu. Po kilku wypożyczeniach przed sezonem 2023/2024 Rumun został bohaterem definitywnego transferu do Genoi. W tym klubie otrzymał prawdziwą szansę.

W tym sezonie Radu Dragusin rozegrał już 14 spotkań, zanotował w nich bramkę i asystę. Od włoskich ekspertów zbiera świetne recenzje, co zaciekawiło kluby Premier League. Jak informuje Tuttomercato, 21-latek trafił na radar takich drużyn jak: Newcastle, Arsenal i Tottenham. Genoa żąda za niego aż 26 milionów funtów. Dlatego nie wiadomo, czy transfer dojdzie do skutku już zimą.

