Radomiak w końcu z lewym obrońcą, klub ogłosił transfer

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Paulo Henrique nowym obrońcą Radomiaka

Radomiak po rozegraniu pięciu ligowych spotkań ma na swoim koncie tylko trzy punkty. Zieloni wygrali jedno spotkanie i zaliczyli też cztery porażek. Jednocześnie to, co może niepokoić kibiców radomskiej ekipy, to gra defensywna, bo na razie radomianie stracili 13 goli. Pomóc w poprawie tego czynnika ma nowy defensor.

Biuro prasowe klubu z Radomia przekazało, że szeregi pierwszy drużyny wzmocnił nowy zawodnik. Ma wpłynąć przede wszystkim na poprawę gry defensywnej.

“Paulo Henrique na zasadzie transferu definitywnego przeszedł z CD Santa Clara do Radomiaka Radom. Lewy obrońca podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Radomiaka.

𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 na zasadzie transferu definitywnego przeszedł z CD Santa Clara do Radomiaka Radom. Lewy obrońca podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku 🤝🏻



Szczegóły 🔗 https://t.co/8HJ6dZntIo



Witamy i życzymy wielu sukcesów! 🟢⚪#RaDOMiak pic.twitter.com/zcnGz5napr — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) August 26, 2024

Nowy nabytek przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy jest wyceniany na 700 tysięcy euro. W przeszłości grał w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii. Z kolei w swoim piłkarskim CV ma takie ekipy jak: Pacos Ferreira, Penafiel czy Santa Clara.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

W drużynie Bruno Baltazara ma poprawić grę na lewej stronie obrony. Tak naprawdę na dzisiaj Paulo Henrique to jedyny nominalny lewy defensor w zespole. Kłopot w drużynie pojawił się, gdy z klubem na rzecz Puszczy Niepołomice rozstał się Dawid Abramowicz.

Okazję do debiutu 27-latek może mieć już w najbliższą sobotę. Radomiak zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Cracovią. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:15.

Czytaj więcej: Europuchary na antenach Polsatu, dobre wieści dla kibiców Wisły i Jagiellonii