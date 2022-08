Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Man City odrzucił ofertę PSG w sprawie transferu z udziałem Bernardo Silvy, poinformował AS. Mistrzowie Francji zaoferowali podobno 80 milionów euro, ale nie była to suma, która zadowoliłaby klub z Etihad Stadium.

Bernardo Silva jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym

AS podał, że 28-latek jest głównym celem dla PSG

Francuski klub oferował podobno krocie za zawodnika, ale nie była to suma, która rzuciłaby na kolana mistrzów Anglii

Bernardo Silva nie na sprzedaż

Man City ma ambitne plany związane z triumfem w Lidze Mistrzów, a także obroną mistrzostwa Premier League. W zrealizowaniu tego celu może pomóc szeroka kadra. Niemniej sternicy PSG zamierzają ją trochę osłabić.

AS ujawnił, że na celowniku giganta ligi francuskiej znajduje się Bernardo Silva, który w przeszłości grał już z powodzeniem w Ligue 1. Zawodnik bronił barw AS Monaco. PSG było gotowe zapłacić 80 milionów euro za Portugalczyka, ale propozycja PSG nie znalazła uznania u sterników The Citizens.

Man City jednocześnie dał do zrozumienia, że reprezentant Portugalii jest jednym z tych zawodników, który nie jest na sprzedaż. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma mieć sympatia Josepa Guardioli do piłkarza. Hiszpan niezwykle ceni umiejętności 28-latka urodzonego w Lizbonie.

W tym sezonie Bernardo Silva rozegrał dwa mecze ligowe i jedno o Tarczę Wspólny. Portugalski piłkarz łącznie spędził na boisku 127 minut. W żadnym ze spotkań zawodnik nie wpisał się na listę strzelców.

Czytaj więcej: Newcastle – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)