Real Madryt chce przedłużyć wygasający 30 czerwca 2023 roku kontrakt Marco Asensio. Korzystniejsze warunku Hiszpanowi oferuje jednak Paris Saint-Germain.

Real może stracić Asensio

Ponowne zatrudnienie Carlo Ancelottiego okazało się kapitalną decyzją Realu Madryt. Włoch wygrał z zespołem już Superpuchar Hiszpanii. Ponadto jego zespół zmierza po mistrzostwo Hiszpanii, a sezon może zakończyć z czterema trofeami na koncie.

Na przyjściu Ancelottiego skorzystało wielu zawodników. Najbardziej imponuje rozwój Viniciusa Juniora. Progres poczynił też Marco Asensio. Niektóre hiszpańskie media twierdziły, że 26-latek był na wylocie z klubu. Tymczasem zawodnik otrzymuje dość sporo szans.

Asensio rozegrał w bieżącym sezonie 23 mecze. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył jedną asystę. Jego statystyki są niemal takie same, jak po zakończeniu minionej kampanii. Hiszpan może się jeszcze poprawić. Zwłaszcza, że Real oferuje mu nową umowę.

Aktualny kontrakt Asensio wiąże go z Królewskimi do 30 czerwca 2023 roku. Klub oferuje mu cztery miliony euro rocznie plus umowę na cztery lata. Zarobki Hiszpana wzrosną, jeżeli 26-latek zdecyduje się na przenosiny do Paris Saint-Germain. Francuska ekipa jest gotowa dać Asensio sześć milionów euro rocznie i pięcioletni kontrakt. Do ewentualnych przenosin ma oczywiście latem przyszłego roku.

