PSG z rywalem z Hiszpanii w wyścigu po Eriksena

Okienko transferowe zostało dzisiaj otwarte we Włoszech. Taki stan rzeczy sprawia, że w najbliższych dniach dużo powinno pojawiać się doniesień na temat przyszłości Christiana Eriksena. La Gazzeta dello Sport sugeruje, że Duńczyk znalazł się na celowniku klubu z La Liga.

Okienko transferowe w Serie A trwać będzie od 4 stycznia do 1 lutego. Sternicy Nerazzurrich mają zatem niespełna miesiąc na to, aby odzyskać zainwestowane pieniądze w Christiana Eriksena, chcąc go sprzedać do innego klubu. 104-krotny reprezentant Danii zdecydowanie nie odnalazł się na Półwyspie Apenińskim.

Najnowsze informacje włoskich dziennikarzy wskazują natomiast, że zawodnik, który wypadł z łask Antonio Conte, znajduje się na celowniku Valencii CF. W związku z tym przedstawiciel La Liga jest drugą ekipą po Paris Saint-Germain zainteresowaną pozyskaniem Eriksena.

Mistrzowie Francji wydawali się ostatnio faworytem do pozyskania duńskiego piłkarza. Wpływ na taki stan rzeczy miał mieć fakt, że nowym trenerem tego zespołu został Mauricio Pochettino. Argentyńczyk w przeszłości miał już okazję współpracować z Eriksenem w Tottenhamie Hotspur.

W trakcie trwającej kampanii 28-latek wystąpił w zaledwie w ośmiu spotkaniach Serie A, spędzając na placu gry 274 minuty. Antonio Conte wolał stawiać na takich piłkarzy jak: Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, czy Ivan Perisic.

Obecny kontrakt Eriksena z klubem z miasta obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Do mediolańskiej ekipy zawodnik trafił za 27 milionów euro. Rocznie zarabia natomiast 7,5 miliona euro.