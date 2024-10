PSG zainteresowane gwiazdą Serie A. Gigant żąda 80 milionów euro

Marcus Thuram trafił na listę życzeń PSG. Inter Mediolan wycenił swojego napastnika na co najmniej 80 milionów euro - informuje serwis Calciomercato.it.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Marcus Thuram na radarze PSG

Marcus Thuram, napastnik Interu Mediolan, wzbudził poważne zainteresowanie Paris Saint-Germain. Luis Enrique widzi w nim kluczowego kandydata do wzmocnienia ataku i może próbować pozyskać go już zimą. Sam piłkarz podobno nie zamyka możliwości przenosin do Paryża, ale jednocześnie nie planuje forsować odejścia. Francuz jest zadowolony z obecnej sytuacji w Mediolanie, gdzie świetnie wkomponował się w zespół i zdobył sympatię kibiców.

Inter Mediolan również nie chce się rozstawać z Thuramem, który znakomicie rozpoczął sezon, stając się jednym z najlepszych napastników Serie A. Klub wycenił go na kwotę przekraczającą 80 milionów euro, co stanowiłoby dla PSG duży wydatek. W ten sposób władze Nerazzurrich chcą odstraszyć potencjalnych kupców.

Na ten moment nie wiadomo, czy PSG zdecyduje się na złożenie wstępnej oferty już zimą. Biorąc pod uwagę wysoką cenę i ambicje Interu, można się spodziewać, że ewentualne rozmowy odbędą się dopiero latem 2025 rok.

Oczywiście wszystko zależy od działań PSG i ewentualnej oferty, którą mogliby złożyć. Być może w najbliższych miesiącach paryżanie wyklarują innego kandydata za nieco niższą cenę. W minionych tygodniach mówiło się m.in. o Viktorze Gyokeresu ze Sportingu CP.

Czytaj dalej: Haaland zdecydowany na wielki transfer. Barcelona będzie wściekła